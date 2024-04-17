Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği müjdesi: "Son aşamaya geldik"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Bankalar Birliği anlaşmasında son aşamaya geldiğini belirtti.

Dursun Özbek'in açıklamlarında şu ifadeler yer aldı;



"Yeni sezonun başında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeyiz. Ayrıca UEFA Kupası'nın yıl dönümünde yani 17 Mayıs'ta Kemerburgaz'da piknik yapacağız."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDA SON AŞAMAYA GELDİK"



"Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma konusunda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız."



"ÇOĞU TAKIMIN HAYAL EDEMEYECEĞİ RAKAMA ULAŞTIK"

''Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olduk. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı da kazandık. Müzemizde 60. kupayı kazandık. Çoğu takımın hayal dahi edemeyeceği rakama ulaştık."



"PİS BİR OYUN OYNANMAYA DEVAM EDİLİYOR"



"Taraftarlarımızı, bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor. Oyunun parçası olmayacağız, onlara sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz."