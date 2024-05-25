Galatasaray başkanlık seçim sonuçları 2024: Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu kazanacak?

Galatasaray başkanlık seçim sonuçları için geri sayım başladı. Galatasaraylı futbolseverler, 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul öncesinde bugün toplandı ve oy kullanma işlemini tamamladı. Peki, Galatasaray başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gitti.
Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erdi.
GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 25 Mayıs Cumartesi günü yapılıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.
Seçimi kazanan başkan oyların sayılmasının ardından kısa bir süre sonra açıklanacak.
GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
BAŞKAN ADAYLARININ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Dursun Özbek:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Süheyl Batum:
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.
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