Galatasaray başkanlık seçim sonuçları 2024: Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu kazanacak?

Galatasaray başkanlık seçim sonuçları için geri sayım başladı. Galatasaraylı futbolseverler, 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul öncesinde bugün toplandı ve oy kullanma işlemini tamamladı. Peki, Galatasaray başkanlık seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?



Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.



Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.



BAŞKAN ADAYLARININ YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:



Dursun Özbek:



Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan



Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.



Süheyl Batum:



Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman



Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.