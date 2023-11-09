NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya gidiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya gidiyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray, Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemlerinin verdiği kararlardan rahatsız olan Galatasaray, maçın ardından harekete geçti. Hakem performanslarını eleştiren yönetim bu konuda adım atacak. 

UEFA'YA BAŞVURU

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ve VAR’daki hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un maç boyunca birçok pozisyonda Nobre'ye tepki gösterdiği anlar ekranlara yansımıştı. 

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...