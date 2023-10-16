Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? İşte GS-BJK maç tarihi

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçları geride kalmıştı. Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı öncesi, en çok merak edilen ise iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç oldu. Futbolseverler bu önemli maçın tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...



DERBİ MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.



SÜPER LİG'⁬DE 9. HAFTANIN PROGRAMI



Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:



21 Ekim Cumartesi



13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)



22 Ekim Pazar



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



23 Ekim Pazartesi



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)