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Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? İşte GS-BJK maç tarihi

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray-Beşiktaş maçı, başta bu iki takıma gönülveren futbolseverler olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Söz konusu maçın tarih ve saat bilgisi öğrenilmek isteniyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? İşte GS-BJK maç tarihi

Trendyol ’de 8. hafta maçları geride kalmıştı. Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı öncesi, en çok merak edilen ise iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç oldu. Futbolseverler bu önemli maçın tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...

MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG'⁬DE 9. HAFTANIN PROGRAMI

Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

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