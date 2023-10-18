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Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maça kısa bir zaman kala ise müsabakaya dair tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Galatasaray-Beşiktaş derbisini 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar izleyecek. İstanbul Valiliği, Trendyol 'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı tarihi...

MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG'⁬DE 9. HAFTANIN PROGRAMI

Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

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