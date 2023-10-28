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Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında: İlk 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda tek eksik var. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında: İlk 11'ler

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'da hedef ligde üst üste 9. galibiyet.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

 Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.

TEK EKSİK

Tanguy Ndombele kafilede yer almazken, sakatlığı bulunan Mauro Icardi Rize'ye götürüldü. Arjantinli yıldızın forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev

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