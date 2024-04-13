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Galatasaray Daikin seride durumu 1-1'e getirdi

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık turu ikinci maçında Kuzeyboru ile oynadığı mücadeleyi kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Galatasaray Daikin seride durumu 1-1'e getirdi

Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık turu ikinci maçında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin’e 3-2 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi.

SETLER: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15

SÜRE: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)

Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçında serinin son maçında pazartesi günü saat 15.00'te Aksaray Spor Salonu'nda Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.

KUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)

GALATASARAY DAİKİN : Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)

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