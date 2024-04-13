Galatasaray Daikin seride durumu 1-1'e getirdi

Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık turu ikinci maçında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin’e 3-2 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi.
SETLER: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15
SÜRE: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)
Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçında serinin son maçında pazartesi günü saat 15.00'te Aksaray Spor Salonu'nda Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.
KUZEYBORU: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)
GALATASARAY DAİKİN : Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)
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