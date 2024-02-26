Galatasaray derbiye lider gidiyor: Seri 31 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Antalşyaspor'u 2-1 mağlup etti.



Sarı-kırmızılılarda 12. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Kerem Aktürkoğlu skoru 1-0'a getirdi. Akdeniz ekibi ise van de Streek'in 33. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaparak yeniden denge sağladı.



45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu yeniden sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 72'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 35 puanla 9. sırada yer aldı.



ICARDI CEZASI SEBEBİYLE FORMA GİYEMEDİ



Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor mücadelesinde cezası sebebiyle forma giyemedi. PFDK'dan 1 maç men cezası alan Arjantinli golcü gelecek hafta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.



SERİ 31 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray, iç sahada çıktığı 31 maçta da yenilmezken, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.



GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR



Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyet hasretini sürdürdü.



Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.