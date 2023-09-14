Galatasaray, Eyüp Aydın transferini duyurdu

Galatasaray'ın Eyüp Aydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.



Alt yaş gruplarında Alman milli takım formasını da giyen 19 yaşındaki oyuncu, ön libero pozisyonunda görev alıyor.



EYÜP AYDIN KİMDİR?



Eyüp Aydın, 2 Ağustos 2004 yılında, Almanya'da dünyaya geldi. 2017-2018 sezonunda Heidenheim altyapısında yetişti ve daha sonra bedelsiz bir şekilde Bayern Münih'e transfer oldu. Genç futbolcu 2018'den bu yana Bayern Münih forması giymektedir.



Eyüp Aydın, Bayern Münih forması ile U-17, U-18, U19 ve Regionalliga Bayern'de toplam 63 karşılaşmada forma giydi.



Genç futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, takım arkadaşlarına ise 10 kez gol pası verdi. Toplam 4.177 dakika süre alan Alman futbolcu, bu sürede 13 kez sarı kart gördü.



Eyüp Aydın, Almanya Milli Takımı'nda da forma giyme şansı buldu. 2004 doğumlu futbolcu, milli forma ile U-15 ve U-16 takımı ile sahaya çıktı.



Toplam 8 maça çıkan Eyüp Aydın, bu maçlarda 1 kez gol atma başarısı gösterdi.



Almanya doğumlu futbolcu Eyüp Aydın, merkez orta sahanın yanı sıra önliberoda da oynayabiliyor. 1.81 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösteriliyor.