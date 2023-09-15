Galatasaray, Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, Eyüp Aydın'la sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih'e 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250 bin euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6 milyon 900 bin, 2024/2025 sezonu için net 9 milyon 345 bin ve 2025/2026 sezonu için net 10 milyon 62 bin 500 lira sezonluk ücret ödenecektir."

EYÜP AYDIN'DAN GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ



Sarı-kırmızılı ekibe imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Eyüp Aydın, transferinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

Aydın, "Benim için çok büyük bir gurur. Galatasaraylıyım ve çocukluk aşkıma geldim. Taraftarla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Onların karşısında oynamak istiyorum. Fenerbahçe maçında stadyumdaydım, onların gözlerinin önünde sahaya çıkmayı bekliyorum." diye konuştu.