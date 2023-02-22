NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı yayını var mı?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada Galatasaray, bugün iki hazırlık maçı oynayacak. Sarı-Kırmızılı takım, Gençlerbirliği ve Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı yayını var mı?

Antalya'da kampa giren , hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar'da yeni transferler Zaniolo'nun kadroda olması, Adekugbe'nin ise ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

Bugün Belek’te oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak. Yayıncısı olmayan Galatasaray Gençlerbirliği maçı basına ve taraftara kapalı olacak. 

Galatasaray - Gençlerbirilği 11'ler

Galatasaray: Jankat, Ross, Emin, Nelsson, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi

Gençlerbirliği: Nurullah, Uğur, Alperen, Tomas, Yasin, Abdullah, Torje, Erkan, Mete Kaan, Rhasalla, Ayovi

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...