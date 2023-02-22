Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray maçı yayını var mı?

Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar'da yeni transferler Zaniolo'nun kadroda olması, Adekugbe'nin ise ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Bugün Belek’te oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak. Yayıncısı olmayan Galatasaray Gençlerbirliği maçı basına ve taraftara kapalı olacak.

Galatasaray - Gençlerbirilği 11'ler



Galatasaray: Jankat, Ross, Emin, Nelsson, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi



Gençlerbirliği: Nurullah, Uğur, Alperen, Tomas, Yasin, Abdullah, Torje, Erkan, Mete Kaan, Rhasalla, Ayovi