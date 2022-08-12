Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 13 Ağustos günü 15. kez karşı karşıya gelecek.



Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek.



Sakatlıkları nedeniyle ilk haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında süre alamayan 2 futbolcu, Giresunspor müsabakasını da kaçıracak.



Mücadelede sağ bekte Sacha Boey'in forma giymesi bekleniyor.



YENİ TRANSFERLER

Galatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in kadroda yer alması bekleniyor.



Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.



Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.



İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.



Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.



Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.



Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.



İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.