Galatasaray kazandı, Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.
Mücadeleyi 1-0 kazanan Galatasaray'ın tek golü Icardi'den geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte puanını 84'e yükseltti.
Bu maçla birlikte Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu 19 maçla kırmayı başardı.
BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesinde Süper Lig'de yapılan ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha'yı oynattı.
MUSLERA 500, BARIŞ ALPER 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
12' Galatasaray Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti
16' Barş Alper Yılmaz'ın ortasında Icardi'nin vuruşu dışarı gitti
27' Mertens'in uzak mesafeden şutu üst direğe çarparak auta çıkıyor
45' Hatayspor'da Ömer Faruk ve Rivas sarı kart gördü
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci yarı başladı
58' Hatayspor, Strandberg ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.
67' Galatasaray'da oyuna Kerem Aktürkoğlu ve Kaan girerken, Zaha ve Ziyech kenara geldi
83' Oyuna Tetê ve Berkan girdi, Barış ve Kerem Demirbay oyundan çıktı
90+8 Karşılaşma sona erdi
HALİL DERVİŞOĞLU, SEYRANTEPE'YE RAKİP OLARAK ÇIKTI
Galatasaray'ın ara transferde Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu, RAMS Park'a misafir olarak geldi.
Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Halil, bu karşılaşmada Hatay temsilcisinin başarısı için mücadele etti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Galatasaray
- Hatay