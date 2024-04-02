NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray kazandı, Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. İlk yarı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı da aynı skorla tamamlandı. Bu maçla birlikte Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırdı.

Galatasaray kazandı, Okan Buruk rekor kırdı

, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti. 

Mücadeleyi 1-0 kazanan 'ın tek golü Icardi'den geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte puanını 84'e yükseltti. 

Bu maçla birlikte Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu 19 maçla kırmayı başardı. 

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesinde Süper Lig'de yapılan ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha'yı oynattı.

MUSLERA 500, BARIŞ ALPER 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.

Galatasaray kazandı, Okan Buruk rekor kırdı - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

12' Galatasaray Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti

16' Barş Alper Yılmaz'ın ortasında Icardi'nin vuruşu dışarı gitti

27' Mertens'in uzak mesafeden şutu üst direğe çarparak auta çıkıyor

45' Hatayspor'da Ömer Faruk ve Rivas sarı kart gördü

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

58' Hatayspor, Strandberg ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. 

67' Galatasaray'da oyuna Kerem Aktürkoğlu ve Kaan girerken, Zaha ve Ziyech kenara geldi

83' Oyuna Tetê ve Berkan girdi, Barış ve Kerem Demirbay oyundan çıktı

90+8 Karşılaşma sona erdi

Galatasaray kazandı, Okan Buruk rekor kırdı - 2

HALİL DERVİŞOĞLU, SEYRANTEPE'YE RAKİP OLARAK ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transferde Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu, RAMS Park'a misafir olarak geldi.

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Halil, bu karşılaşmada temsilcisinin başarısı için mücadele etti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Galatasaray kazandı, Okan Buruk rekor kırdı - 3

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;