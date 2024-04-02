Galatasaray kazandı, Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Galatasaray'ın tek golü Icardi'den geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte puanını 84'e yükseltti.

Bu maçla birlikte Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu 19 maçla kırmayı başardı.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesinde Süper Lig'de yapılan ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha'yı oynattı.

MUSLERA 500, BARIŞ ALPER 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.



Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.