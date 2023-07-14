Galatasaray hazırlık maçında Austria Wien ile berabere kaldı

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Austria Wien ile Generali Arena'da karşılaştı.
Galatasaray mücadeleye; Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Midtsjo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle başladı.
Austria Wien ise; Kos, Galvao, Handl, Potzmann, Martins, Holland, Fischer, Ranftl, Jukic, Fitz, Tabakovic ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Mücadele James Holland ve Barış Alper Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Avusturya ekibinde Matteo Meisl, 75'inci dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
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