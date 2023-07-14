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Galatasaray hazırlık maçında Austria Wien ile berabere kaldı

Son şampiyon Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray hazırlık maçında Austria Wien ile berabere kaldı

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren , Austria Wien ile Generali Arena'da karşılaştı.

Galatasaray mücadeleye; Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Midtsjo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle başladı.

Austria Wien ise; Kos, Galvao, Handl, Potzmann, Martins, Holland, Fischer, Ranftl, Jukic, Fitz, Tabakovic ilk 11'iyle sahada yer aldı. 

Mücadele James Holland ve Barış Alper Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Avusturya ekibinde Matteo Meisl, 75'inci dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

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