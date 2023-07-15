Galatasaray hazırlık maçında rakibini 4-2 mağlup etti

Sarı-kırmızılı takım, Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda yapılan müsabakaya, ilk iki hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.



Galatasaray, maça Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Leo Dubois, Olimpiu Morutan, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Emre Kılınç, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens 11'i ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımda ikinci yarıda Berk Balaban, Hamza Akman, Caner Doğan, Angelino, Efe Akman, Mathias Ross ve Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.



Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında baskılı bir mücadele ortaya koymasına rağmen son vuruşları iyi yapamayan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



İkinci yarının başında Csakvari TK'nin geliştirdiği ani atakta Nandor Tamas, 51. topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı. Etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibine kısa sürede üç golle karşılık verdi.



Galatasaray, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikalarda Zaniolo'nun kaydettiği gollerle 4-1 öne geçti. Csakvari TK, 78. dakikada Andras Simon'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

ANGELİNO İLK KEZ SAHADA Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.