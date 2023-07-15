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Galatasaray hazırlık maçında rakibini 4-2 mağlup etti

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Csakvari TK ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Maçta yeni transfer Angelino da sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı.

Galatasaray hazırlık maçında rakibini 4-2 mağlup etti

Sarı-kırmızılı takım, Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda yapılan müsabakaya, ilk iki hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

, maça Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Leo Dubois, Olimpiu Morutan, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Emre Kılınç, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci yarıda Berk Balaban, Hamza Akman, Caner Doğan, Angelino, Efe Akman, Mathias Ross ve Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında baskılı bir mücadele ortaya koymasına rağmen son vuruşları iyi yapamayan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarının başında Csakvari TK'nin geliştirdiği ani atakta Nandor Tamas, 51. topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı. Etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibine kısa sürede üç golle karşılık verdi.

Galatasaray, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikalarda Zaniolo'nun kaydettiği gollerle 4-1 öne geçti. Csakvari TK, 78. dakikada Andras Simon'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray hazırlık maçında rakibini 4-2 mağlup etti - 1

ANGELİNO İLK KEZ SAHADA

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

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