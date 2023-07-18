Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0 kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf’ta sürdüren Galatasaray kampın 4. ve son hazırlık maçında aynı ülke ekiplerinden Strum Graz ile Merkür Arena’da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

ANGELİNO İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol sol bek Angelino, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de başladı.

Yedeklerde Batuhan Şen, Leo Dubois, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Yunus Akgün, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman ve Halil Dervişoğlu bekledi.

Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Caner Doğan, Özgür Baran Aksaka ve Ali Turap Bülbül ise kadroda yer almadı.

İkinci yarı oyuna Morutan, Yunus, Kazımcan, Kaan, Dubois, Emin, Emre, Halil, Ross ve Hamza dahil oldu. İngiliz ekibi Brentford’dan transfer edilen Halil Dervişoğlu da Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez forma giydi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda Sturm Graz 71 ve 82. dakikalarda Leon Grgic’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

NICOLO ZANIOLO’NUN SERÇE PARMAĞI ÇIKTI



