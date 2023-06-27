Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta?

Son şampiyon Galatasaray'ın Hull City ile yapacağı hazırlık maçı futbolseverlerin gündemine geldi. Maçın tarihi başta olmak üzere müsabakaya dair detaylar futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Galatasaray-Hull City maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray, İngiltere EFL Championship Lig takımından Hull City ile 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.45’te Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Maçın biletleri 27 Haziran 2023 Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

