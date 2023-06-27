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Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip hazırlık maçlarına başladı. Peki, Galatasaray-Hull City maçı ne zaman?

Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta?

Son şampiyon 'ın ile yapacağı hazırlık maçı futbolseverlerin gündemine geldi. Maçın tarihi başta olmak üzere müsabakaya dair detaylar futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Galatasaray-Hull City maçı hakkında bilgiler...

Galatasaray, İngiltere EFL Championship Lig takımından Hull City ile 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.45’te Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri 27 Haziran 2023 Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

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