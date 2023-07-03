Galatasaray-Hull City maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyen Galatasaraylı futbolseverler, futbolcuların gösterecekleri performansı merak ediyor. Peki, Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Mücadelenin GS TV’den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.