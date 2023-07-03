Galatasaray-Hull City maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyen Galatasaraylı futbolseverler, futbolcuların gösterecekleri performansı merak ediyor. Peki, Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
Mücadelenin GS TV’den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.
MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
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