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Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçına Hull City karşısında çıkacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda da şampiyonluk için hazırlık çalışmalarına başlıyor. Peki, Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

- maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlarının hazırlık maçlarını izlemek isteyen Galatasaraylı futbolseverler, futbolcuların gösterecekleri performansı merak ediyor. Peki, Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. 

Mücadelenin GS TV’den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

BİLETLERİ NE KADAR?

Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

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