Galatasaray, KAP'a bildirdi: İşte Okan Buruk'un sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme detaylarını duyurdu.



2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray, bugün Okan Buruk'la imzalanan yeni sözleşme için imza töreni düzenlemişti.



Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Buruk'un sözleşmesi ile ilgili şu paylaşım yapıldı:

