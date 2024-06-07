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Galatasaray, KAP'a bildirdi: İşte Okan Buruk'un sözleşme detayları

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile imzalanan 2 yıllık yeni sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, KAP'a bildirdi: İşte Okan Buruk'un sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada 'un sözleşme detaylarını duyurdu.

2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

, bugün Okan Buruk'la imzalanan yeni sözleşme için imza töreni düzenlemişti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Buruk'un sözleşmesi ile ilgili şu paylaşım yapıldı:

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