Galatasaray, KAP'a bildirdi: İşte Okan Buruk'un sözleşme detayları

Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme detaylarını duyurdu.
2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, bugün Okan Buruk'la imzalanan yeni sözleşme için imza töreni düzenlemişti.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Buruk'un sözleşmesi ile ilgili şu paylaşım yapıldı:
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 7, 2024
Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından… pic.twitter.com/e8EjkbhRSt
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