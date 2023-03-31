Galatasaray Kaptanı Muslera: Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacakları maçla tekrar toparlanacaklarını söyledi.



GSTV'ye Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Muslera, şampiyonluk yolunda devam etmeye çalıştıklarını dile getirdi.



"RAKİPLER BİZE KARŞI YÜZDE 200 İLE OYNUYOR"



Sarı-kırmızılı futbolcu, çok iyi bir takımlarının olduğuna değinerek, "Evde de deplasmanda da taraftarımız hep yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara müteşekkir olmamız gerekiyor. Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. Çok iyi bir takımımız var. Yarından itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var." şeklinde görüş belirtti.



Adana Demirspor maçının çok zor olacağına dikkati çeken Muslera, "Milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden beye ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz. Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yıllar arasında bu sene çok özel. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"BURADA OKAN HOCA DA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"



Takım olarak hızlı bir şekilde uyum sağladıklarını aktaran Muslera, "Adaptasyon önemli bir şey. Oyuncular zorlanabiliyor. Dil, kültür, futbol farklı. Hızlı ve farklı bir futbol oynanıyor. Bu grup inanılmaz oyunculardan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Burada Okan hoca da çok iyi iş çıkardı. Bunun altını çizmek lazım. Cumartesiden itibaren kendimizi göstermeye ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Taraftarımız bizim 12. oyuncumuz. Bizim yanımızda oldukları sürece şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.