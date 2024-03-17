Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında haftaya 2 puan farkla lider giren Galatasaray zirvede yoluna devam etmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı günde Kasımpaşa'ya konuk olacak

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Son 10 maçını kazanan Galatasaray'da tedavileri süren Davinson Sanchez ile Serge Aurier forma giyemeyecek.



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Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Öte yandan Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kasımpaşa ise 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bugün saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.