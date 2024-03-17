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Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu)

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede girdiği 30. haftayı lider kapatmak için Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. İşte kritik mücadele öncesinde ilk 11'ler...

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol 'in 30. haftasında haftaya 2 puan farkla lider giren zirvede yoluna devam etmek istiyor.

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2 İSİM YOK

Son 10 maçını kazanan Galatasaray'da tedavileri süren Davinson Sanchez ile Serge Aurier forma giyemeyecek.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Öte yandan Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kasımpaşa ise 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bugün saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

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