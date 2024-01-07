Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta)

SAHASINDA 25 MAÇTIR YENİLMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi.



Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.



EVİNDE BU SEZON PUAN KAYBETMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.



Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.



Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.



Ligde çıktığı 17 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.