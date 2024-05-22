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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 1 pas çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde ise dört takımlı turnuva yapıldı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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