Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 1 pas çalışmasıyla başladı.



Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde ise dört takımlı turnuva yapıldı.



Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.