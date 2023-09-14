Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde GS-Kopenhag maçına geri sayım

Galatasaray evinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Kopenhag'la karşılaşacak. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag, Türk rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. İşte, Galatasaray-Kopenhag maçı tarihi...



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.



Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU



A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu belli oldu.



İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından transfer edilen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, kadroda yer aldı.



Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:



Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.



RAKİP TÜRK TAKIMLARINA KARŞI ETKİLİ



Galatasaray'ın "Devler Ligi"ndeki rakiplerinden Kopenhag, Türk takımlarına karşı etkili



Kopenhag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3'ü eleme turlarında, 1'i ise grup aşamasında olmak üzere 4 kez Türk ekiplerinin rakibi oldu. Galatasaray, RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Danimarka temsilcisi, 3 eleme turunda da rakiplerini saf dışı bıraktı.



Danimarka ekibinin Avrupa kupaları tarihinde karşılaştığı ilk Türk takımı, Galatasaray oldu.



Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu B Grubu'nda yine Galatasaray'ın rakipleri arasında bulunan Kopenhag, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasındaki müsabakayı ise 1-0 kazandı.



Sarı-kırmızılı ekibin ikinci olarak son 16 turuna kaldığı grupta Kopenhag, son sırada yer aldı.



Kopenhag; sırasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde EMS Yapı Sivasspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzonspor'la elemeli turlarda rakip olurken, 3 Türk ekibini de saf dışı bırakmayı başardı.



Danimarka temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonu son 16 turunda RAMS Başakşehir'le eşleşti. RAMS Başakşehir'e İstanbul'daki ilk maçta 1-0 kaybeden Kopenhag, rövanşı 3-0 galip tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2021-2022 sezonu play-off turunda EMS Yapı Sivasspor'la eşleşen Kopenhag, rakibini iki maçta da yendi. Sivas'taki ilk maçı 2-1, sahasındaki rövanşı ise 5-0 kazanan Danimarka ekibi, gruplara yükselen taraf oldu.



Kopenhag son olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu play-off turunda Trabzonspor'un karşısına çıktı. Sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan Danimarka ekibi, Trabzon'da 0-0 berabere kalarak gruplara kalma biletini cebine koydu.



Türk rakiplerine karşı çıktığı 8 müsabakada 14 kez fileleri havalandıran Kopenhag, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.