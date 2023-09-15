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Galatasaray, Leo Dubois'yı Başakşehir'e kiraladı

Galatasaray Kulübü, Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois'nın RAMS Başakşehir'e kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, Leo Dubois'yı Başakşehir'e kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lyon takımından 'a olan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Dubois, bu sezon da ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede 56 dakika sahada kaldı.

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