Galatasaray liderliğini sürdürdü: 3 puan 3 golle geldi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR



Sarı-kırmızılı ekip 13. dakikada Kerem Demirbay ile 1-0 öne geçti. Golden 1 dakika sonra sahneye Davinson Sanchez çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Mauro Icardi, 39. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 3-0'a getirerek maçın sonucunu da belirlemiş oldu.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 29 puanla 12. sırada yer aldı.



ICARDI DEPLASMAN SUSKUNLUĞUNU BOZDU



Galatasaray'da Mauro Icardi ligde kaydettiği son deplasman golünü Ekim 2023'te Antalyaspor'a karşı kaydetmişti. Ankaragücü karşısında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Arjantinli, deplasmanda gol suskunluğunu da bozmuş oldu.



KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.



SEZONUN EN YÜKSEK SAYISI



Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında toplam 19 şut çekerek bu sezonun ilk yarılardaki en yüksek şut sayısını yakaladı. Ayrıca sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de oynadığı son 15 deplasman mücadelesinde sadece 1 kez mağlup oldu.



ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR



Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan 1 beraberlik 3 mağlubiyetle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.



MKE ANKARAGÜCÜ LİGDE TARAFTARINA KAVUŞTU



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 5 maçlık cezanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Eryaman Stadı'nda boş koltuk bırakmadı.