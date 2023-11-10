Galatasaray maçının hakemi Antonio Nobre'den futbolculara skandal cevap

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önceki gün oynanan Bayern Münih-Galatasaray maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre’den Alman temsilcisinin 2-1 kazandığı mücadele sonrasında skandal bir savunma geldiği öğrenildi.



Milliyet'in haberine göre; Portekizli hakemin maç sonunda yanına giden Galatasaraylı futbolcuların, “Davies’in sarı kartı vardı. Faulü vermene rağmen ikinci sarıyı neden göstermedin?” şeklindeki isyanına “Davies’e ikinci sarı kartı göstermedim, ama Abdülkerim’i de atmadım.” diye yanıt verdiği bildirildi.

KIRILMA NOKTASI



Galatasaraylı oyuncuların ise buna karşılık “İkisi aynı şey mi? Birisi maç 0-0 iken oluyor ve verilse kırılma noktası olacak. Diğeri ise oyun koptuktan sonra gerçekleşiyor.” diye tepki gösterdiği ifade edildi.



Galatasaray Kulübü yaşanan bu gelişmelerin ardından Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ile beraber yine müsabakanın VAR hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.



Sarı-kırmızılı kulüp, maçta skandal kararlara imza atan Portekizli hakem ile beraber VAR’da Kane’nin golünü veren hakemlerin prosedürü çiğnediğini savunacak.