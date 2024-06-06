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Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme uzattı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı. Sarı-kırmızılılar deneyimli çalıştırıcı için 7 Haziran Cuma günü saat 11.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme uzattı

, Süper Lig'de geride kalan iki sezonu üst üste şampiyonlukla tamamlayan Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcının imza töreni, 7 Haziran Cuma günü saat 11.00'de RAMS Park'ta gerçekleşecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir."

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