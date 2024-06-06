Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme uzattı

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan iki sezonu üst üste şampiyonlukla tamamlayan Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcının imza töreni, 7 Haziran Cuma günü saat 11.00'de RAMS Park'ta gerçekleşecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir."
Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni hakkında— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 6, 2024
🔗 https://t.co/QMxXEEYOj9 pic.twitter.com/UfB7LAAltq
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor