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Galatasaray - Pendikspor (Canlı anlatım)

Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, sahasında Pendikspor'u konuk ediyor.

Galatasaray - Pendikspor (Canlı anlatım)

, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk ediyor.

6 İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Pendikspor:  Erdem Canpolat, Serkan, Alpaslan, Murat, Nuno, Ndiaye, Lusamba, Halil, Gökcan, Thiam, Umut

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

35' GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

40' GOL! Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, kornerin ardından kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı. 

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