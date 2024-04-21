Galatasaray - Pendikspor (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk ediyor.
6 İSİM SINIRDA
Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Alpaslan, Murat, Nuno, Ndiaye, Lusamba, Halil, Gökcan, Thiam, Umut
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
35' GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
40' GOL! Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, kornerin ardından kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı.
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