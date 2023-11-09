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Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu, Almanya'da oynanan kritik Bayern Münih maçı sonrasında futbolseverler tarafından sorgulanıyor. A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e 2-1 kaybeden Galatasaray, gruplarda bir sıra gerileyerek 3'üncü sırada yer alıyor. Dün akşam ise Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın gruptaki puan durumu ve tur atlayacağı ihtimaller merak ediliyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?

A Grubu , Bayern Münih- maçının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Dün akşam oynanan maçların ardından 12 puana yükselen Bayern Münih grup lideri olarak yer alıyor. Peki, kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?

GALATARASAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında dün akşam Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Şampiyonlar Ligi’nde bir beraberlik, bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle dört puanı bulunan Galatasaray, Kopenhag beraberliğinin ardından deplasmanda Manchester United’ı 3-2 yendi fakat Bayern Münih'le oynadığı 2 maçtan puan çıkaramadı.

Son olarak dün Bayern Münih ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, şuan grubunda 3. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih: 12 puan

2- Kopenhag: 4 puan

3- Galatasaray: 4 puan

4- Manchester United: 3 puan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? - 1

2023-2024 GALATARASAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

29 Kasım: Galatasaray - Manchester United

12 Aralık: Kopenhag - Galatasaray

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı-kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

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