Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig’de 60 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. İki takım en son 7 Ocak 2012 tarihinde Samsun’da karşılaştı ve Galatasaray sahadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı. İşte, Galatasaray-Samsunspor maçına dair bilgiler...



GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray ile Samsunpor bu akşam saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.



Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.



Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY 18 YILDIR RAKİBİNE YENİLMEDİ



Galatasaray, Samsunspor’a karşı son yenilgisini 2005 yılında aldı. 26 Ocak 2005 tarihindeki lig karşılaşmasında Samsunspor, evinde Galatasaray’ı 2-1 yendi. Bu tarihten sonra oynanan 4 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.



EV SAHİBİNİN RESMİ MAÇ KARNESİ



Galatasaray bu sezon 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 3’ü de Süper Lig olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde mağlup olmazken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan 6 maçta da kalesinde gol görmedi.



GALATASARAY 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig’de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşadı. Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, geride kalan mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, en son Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.



Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından oynadığı 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



