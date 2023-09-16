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Galatasaray, Samsunspor'u ağırlıyor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Samsunspor'u ağırlıyor: Muhtemel 11'ler

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, ligde üst üste üçüncü galibiyetin peşinde.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı.

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı.

SANCHEZ'İN KADRODA OLMASI BEKLENMİYOR

Sarı kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken henüz takımla çalışmayan yeni transfer Davinson Sanchez'in kadroda olması beklenmiyor.

Yılport Samsunspor ise ligde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kerem D., Tete-Mertens-Kerem A., Icardi.

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Soner, Tait, Shindler, Bola, Emre Kılınç, Fofana, Ercan.

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