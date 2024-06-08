Galatasaray, Sofyan Amrabat ile el sıkıştı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazandı.

Akşam gazetesinin İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, sarı-kırmızılı ekibin Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile el sıkıştığı öne sürüldü.

Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedilmesine karşın henüz anlaşma çıkmadığı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray adına görüşmeleri Cenk Ergün'ün yürüttüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 30 resmi maçta forma giydi.

Satın alma opsiyonunun Manchester ekibi tarafından kullanılmamasının ardından Faslı oyuncu Fiorentina'ya geri döndü.