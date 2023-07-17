Galatasaray-Sturm Graz hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS hazırlık maçının detayları

Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 maç oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı. İşte, Galatasaray-Sturm Graz hazırlık maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-STRUM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray - Sturm Graz maçı 18 Temmuz Salı günü yapılacak.



Merkür Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Maçın GS TV'den yayınlanması bekleniyor.



GALATASARAY'IN KAMP KADROSU



Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı. Galatasaray'ın kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor;



Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban

