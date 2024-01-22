Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? İşte ZTK maç tarihi

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Başta iki takıma gönülverenler olmak üzere pek çok futbolsever tarih araştırmasına hız verdi. İşte, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı Şubat ayında yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.
Müsabakanın tam tarihi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor
Gaziantep FK-Fenerbahçe
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