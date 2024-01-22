NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? İşte ZTK maç tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde, Galatasaray ile Teksüt Bandırmaspor eşleşti. Peki, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman?

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? İşte ZTK maç tarihi

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Başta iki takıma gönülverenler olmak üzere pek çok futbolsever tarih araştırmasına hız verdi. İşte, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı hakkında bilgiler...

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı Şubat ayında yapılacak.

son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek üzerinden elemeler yapılacak.

Müsabakanın tam tarihi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;