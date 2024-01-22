Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? İşte ZTK maç tarihi

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Başta iki takıma gönülverenler olmak üzere pek çok futbolsever tarih araştırmasına hız verdi. İşte, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı Şubat ayında yapılacak.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.



Müsabakanın tam tarihi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.



ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor



RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor



Gençlerbirliği-Trabzonspor



Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş



VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor



MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor



Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor



Gaziantep FK-Fenerbahçe