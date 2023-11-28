Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 121. maçında Manchester United karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde grupta sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 4 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.



Manchester ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle topladığı 3 puanla son sırada bulunuyor. Aslan, bu müsabakadan galip ayrılıp ilk olarak Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi garantilemek istiyor.



8.RANDEVU



Galatasaray ile Manchester United bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan’ın 7 golüne, Manchester 10 golle karşılık verdi. Galatasaray grubun 2. haftasında İngiltere’de oynanan maçı 3-2’lik skorla kazanmıştı.



AVRUPA KUPALARINDA 313. MAÇ



Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 312 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 117 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 420 kez havalandırırken, kalesinde 462 gol gördü.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ 121. MÜSABAKA



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 120 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerin 29’undan galibiyetle ayrılırken, 61 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 119 gole karşın, kalesini 206 gole kapatamadı.



OKAN BURUK’UN AVRUPA KARNESİ



Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’de 18, Galatasaray’da da 10 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 28 kez mücadele etti. Buruk’un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmalarda 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. 50 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın başında çıktığı 10 Avrupa maçının 6’sını kazanırken, 2 kez yenildi ve 2 kez de berabere kaldı. Okan Buruk, teknik direktör olarak Manchester United ile oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. İNGİLİZ EKİPLERİYLE 22 KEZ KARŞILAŞTI



Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 22 resmi karşılaşma yaptı. Cimbom; Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 22 müsabakada 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.



Galatasaray - Manchester United karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. VAR'ın kapsamı genişleyebilir Haberi Görüntüle