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Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasında yarın İspanyol ekip Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ligler başlamadan önce Villarreal karşısında kendini sınayacak. Peki, Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'e verilen ara sonrasında form tutma çalışmalarına devam eden , düzenlenen dostluk turnuvası kapsamında yarın İspanya'nın güçlü ekibi Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig maçları öncesinde form tutmak isteyen Galatasaray, Villarreal'i mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

TURNUVADA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1

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