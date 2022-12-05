Süper Lig'e verilen ara sonrasında form tutma çalışmalarına devam eden Galatasaray, düzenlenen dostluk turnuvası kapsamında yarın İspanya'nın güçlü ekibi Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig maçları öncesinde form tutmak isteyen Galatasaray, Villarreal'i mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.



Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

TURNUVADA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PERFORMANSI



Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:



Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1



Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1



Fenerbahçe-Villarreal: 2-1