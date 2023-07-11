Galatasaray'a dev sponsorluk: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı." denildi.



Anlaşmaya göre SOCAR'ın, sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma göğüs kısmında da yer alacağı belirtildi.



ELCHIN IBADOV: ENERJİMİZİ FUTBOL DÜNYASINA TAŞIYACAĞIZ



SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, yapılan iş birliğinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "SOCAR olarak, Türkiye’ye yaptığımız yatırımlara yeni bir halka ekliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye’nin kadim dostluğunu ve kardeşliğini Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığımız anlaşmayla taçlandırıyoruz. Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil eden ve nice zaferlere imza atan Galatasaray’ın yurt dışında elde edeceği yeni başarılara inanıyoruz ve takımımızı yürekten destekliyoruz. Sadece Türkiye’de değil, dünyada adımızı duyuran Galatasaray’la birlikte yol arkadaşlığı yaparak enerjimizi futbol dünyasına taşıyacağız. Bu anlaşmanın yeni başarılara aracılık etmesini, nice zaferler getirmesini diliyorum." dedi.



DURSUN ÖZBEK: İKİ KARDEŞ ÜLKENİN SPORDAKİ VE ENERJİDEKİ ÖNCÜ KURULUŞLARI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu anlaşma ile iki önemli markanın enerjisini birleştirdiğini vurgulayarak “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşı ve Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılında inşa edilen bu anlamlı iş birliğinde iki kardeş ülkenin spordaki ve enerjideki öncü kuruluşları güçlerini birleştirdi. Bu iş birliğinin iki kardeş ülke başta olmak üzere her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.