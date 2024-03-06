Galatasaray'a Muslera müjdesi

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın yeni sözleşmeyi imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyordu.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Sabah'ın haberine göre, 13 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı kalecinin 1 yıllık daha kontrat yapacağı öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin tecrübeli isimle görüşerek prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Ülkesine dönmek istediği yönünde çıkan haberlere Muslera, Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.