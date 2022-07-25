Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında yeni bir sponsorluk anlaşması daha imzalandı. Futbol A Takımı forma kol sponsorluğu anlaşması, Nef Stadyumu’nda yapılan törenle imzalandı. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

''STAT VE FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞU İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR''



Forma göğüs sponsorluğu ve stat isim sponsorluğu konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Cemal Özgörkey, “Ciddi boyutta bir talep var. Bir yandan transferler var, amatör şubeler var. Hepsi üst üste yığıldı. Bazı konular için acelemiz yok. Değerli dostum Dinçer Azaphan çok bastırdı, hızlı davrandı ve konuştuğumuz her konuda ‘IBAN numarası verin, hemen göndereyim’ dedi. Her şeyin en doğrusunu yapmak istiyoruz, hiçbir sponsorumuzu yalnız bırakmak istemiyoruz. Stat sponsorluğu için de mevcut bir sponsorluğumuz var. Kendisi; ‘Benden daha iyi şartlarda gelen sponsor varsa ben çekilirim ve bütçemi farklı branşlarda kullanabilirim’ diyerek desteğini sürdürüyor. Sponsorluk konularında oldukça ciddiyiz. Uzun vadeli bir çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz sponsorlarımızı” açıklamasında bulundu.