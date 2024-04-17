Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu

Galatasaray'da bu sezon toplamda 14 gol katkısı veren ve başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'Deki galibiyet serisini 13 maça çıkartırken, bu mücadelelerrde Barış Alper Yılmaz ilk 11'de ydi. 5 farklı mevkide (sağ açık, sol açık, forvet, sağ bek, sol bek) gorev yapan milli futbolcu, 6 gol 3 asistlik performansla takımına katkı sağladı.



Milliyet'in haberine göre, EURO 2024'te de göstereceği performansla vitrin yapacağı tahmin edilen Barış Alper'in 20 milyon euronun üzerinde bir rakama satılacağı öne sürüldü.

Ayrıca genç yıldız için İtalyan ve Alman ekiplerin de sezon sonunda nabız yoklayacağı kaydedildi.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 6 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi.