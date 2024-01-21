Galatasaray'da hedef Mario Pasalic

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Daichi Kamada için Lazio ile anlaşamayan sarı-kırmızılılarda rota İtalya'ya döndü.



Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic için düğmeye bastı.



Öte yandan on numara pozisyonunda forma giyen Hırvat yıldızın da sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Pasalic için Bergamo ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ve Atalanta'nın cevabını bekleyeceği kaydedildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 25 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol atıp 3 asistlik bir performans sergiledi.