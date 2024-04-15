Galatasaray'da hedef zirveyi korumak: Alanyaspor ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 13 maça çıkarmanın peşinde.



Süper Kupa'da hükmen galip gelen sarı-kırmızılılar, son 7 maçın 4'ünü kazanan ve 15 puan toplayan Alanyaspor'a konuk olacak.



Sarı-kırmızılılarda 2 eksik var. Cezalı Günay Güvenç'in kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira kafilede yer almadı.

Aurier ilk kez ilk 11'de başlayacak.



5 İSİM CEZA SINIRINDA



Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Pendikspor maçında forma giyemeyecek.



Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.



VAR odasında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Melo görev alacak.

