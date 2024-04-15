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Galatasaray'da hedef zirveyi korumak: Alanyaspor ilk 11'i belli oldu

Galatasaray Süper Lig'de liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar 32. haftanın son maçında Alanyaspor'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Galatasaray'da hedef zirveyi korumak: Alanyaspor ilk 11'i belli oldu

, Süper Lig'deki galibiyet serisini 13 maça çıkarmanın peşinde.

Süper Kupa'da hükmen galip gelen sarı-kırmızılılar, son 7 maçın 4'ünü kazanan ve 15 puan toplayan 'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda 2 eksik var. Cezalı Günay Güvenç'in kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira kafilede yer almadı.

Aurier ilk kez ilk 11'de başlayacak. 

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

VAR odasında Portekiz Federasyonu'ndan Fabio Melo görev alacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Aurier-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Kerem Demirbay, Barış-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

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