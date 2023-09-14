Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.