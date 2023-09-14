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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı

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, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı. 

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi. 

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