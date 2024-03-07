Galatasaray'da sakatlıklarda son durum

Galatasaray'a sakatlardan 2 iyi, 3 kötü haber geldi.



Afrika Uluslar Kupası'nda ayak bileğinden sakatlanan Hakim Ziyech'in 1 aylık tedavisi sona erdi. Wilfred Zaha'nın da bileğindeki kemik ödemi geçti ve iki futbolcu da takıma katıldı.



Sarı-kırmızılılar'da savunma hattında ise iki ismin sakatlıkları var.



Daha önce alt adalesinden sakatlanan Abdülkerim Bardakçı'nın bu kez üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. 29 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.



Arka adalesinde sertleşme tespit edilen ve tedbir amaçlı antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez bir kez daha kontrole girecek.



Galatasaray'da uygulanan tedaviye istenilen cevap alınamayan Serge Aurier'in sahalara dönüşü ise nisan ayını bulacak.

1 KADRO DIŞI



Sarı-kırmızılılar'da Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira, fiili olarak kadro dışı konumunda.



Yönetim kurulu, yapacağı ilk toplantıda Oliveira konusunu masaya yatıracak ve cezanın devam edip etmeyeceğine karar verecek.

