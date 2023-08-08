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Galatasaray'dan ayrılan Gomis Japon Ligi ekibi Kawasaki'de

Japonya J1 Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan ayrılan Gomis Japon Ligi ekibi Kawasaki'de

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'dan ayrılan 'in yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki santrfor, Japonya Lig ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı.

Japon ekibinden sözleşme süresi ve detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmazken Gomis'in kayıt işlemlerinin ardından forma giyebileceği belirtildi.

"UMARIM BİRÇOK ŞAMPİYONLUK KAZANABİLİRİM"

Resmi imzaların atılmasının ardından Kawasaki'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Gomis, "Kawasaki Frontale ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçirir, sizin için birçok gol atabilir ve birçok şampiyonluk kazanabilirim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Gomis, sarı-kırmızılı ekiple 2022-2023 sezonunda çıktığı 28 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

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