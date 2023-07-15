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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı: Halil Dervişoğlu ile anlaşma tamam

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bonservisi Brentford'ta olan milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına renklerine bağladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı: Halil Dervişoğlu ile anlaşma tamam

, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce 2 defa sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.

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