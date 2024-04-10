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Galatasaray'dan Süper Kupa için tören planı

Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte TFF'nin hükmen galibiyet kararını beklerken, ilk iç saha maçında bir kupa töreni düzenlemeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Süper Kupa için tören planı

Milli aranın ardından Hatayspor ile oynayan ve 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Süper Kupa'da karşılaşan , Pazartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertli kulübün U-19 takımıyla Şanlıurfa'ya gelmesi ve sahadan çekilmesiyle birlikte TFF'nin hükmen galibiyet kararını bekleyen sarı-kırmızılıların, Süper Kupa'yı kaldırmak için bir tören planladığı kaydedildi.

ETKİNLİK YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacak Galatasaray'ın mücadelenin ardından çeşitli etkinliklerle birlikte Süper Kupa'yı kaldırma töreni yapmayı planladığı kaydedildi. 

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