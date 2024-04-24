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Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıran tüm senaryolar

Galatasaray, Süper Lig'in son virajına en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 4 puan farkla lider giriyor. İşte bitime 5 hafta kala lig tarihindeki 24. zaferini elde etmek isteyen sarı-kırmızılıları şampiyonluğa ulaştıracak tüm senaryolar...

Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıran tüm senaryolar

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 4 puan fark bulunan 'ın, 24. şampiyonluğuna ulaşması için kalan maçlarda 12 puana ihtiyacı var.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın şampiyonluk senaryoları şöyle;

DERBİYİ KAYBETME LÜKSÜ VAR

 Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'ye yenilse bile diğer 4 maçını kazandığı takdirde rakibi 5'te 5 yapsa bile şampiyonluğa ulaşacak.

BERABERLİK İŞE YARIYOR

Galatasaray'ın derbide sarı-lacivertliler ile berabere kaldığı bir senaryoda ise diğer 4 maçta alacağı 3 galibiyet 1 beraberlik de rakibinin sonuçlarına bakmaksızın kupaya ulaşmasını sağlıyor.

DERBİYİ GALATASARAY KAZANIRSA

Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe'yi derbide yenmesi durumunda  kalan 5 haftada 8 puan toplayabilirse şampiyonluğu garantileyen taraf oluyor.

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