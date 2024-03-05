Galatasaray’ın ilk logosunun olduğu zarf açacağı satışa çıkarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş adlı vatandaş, antikacıdan satın aldığı 15,5 santimetrelik Galatasaray’ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı.



Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş, kendisi gibi fanatik Galatasaraylı olan oğlunun doğum gününde antikacıdan pirinçten yapılmış Galatasaray logosunun olduğu zarf açacağını satın aldı.

Satın aldığı zarf açacağını yakından inceleyen Karataş, 1923-1928 yılları arasında çizilen Galatasaray’ın ilk logosunun olduğunu ve üzerinde Osmanlıca ‘Yadigar’ yazıldığını fark etti. Yaptığı araştırmalarda bu nadide objenin dünyada eşi benzeri olmadığını öğrendi. Özenle koruduğu zarf açacağını açık arttırmayla satmayı düşünen Karataş, ‘Yadigar’ isimli zarf açacağının Ali Sami Yen’in şahsına hediye edildiği veya kulüp tarafından başka birisine hediye olarak yapılmış bir obje olarak tahmin ettiğini söyledi.

KOLEKSİYONERLER BEKLİYOR



Karataş, “Zarf açacağını sadece ben değil bütün dünyanın görmesini istiyorum. Bu vesileyle Galatasaray yönetimi ve değerli koleksiyonerlerin bu objeye sahip çıkmaları için bekliyorum. İnşallah daha önemli yerlerde görürüz bu objeyi ve bu vesileyle herkes görür. Galatasaray logolu zarf açacağı benim için manevi değeri paha biçilmez bir öneme sahip. Galatasaray’ın tarihini yansıttığı için Galatasaraylılar için de aynı şekilde önem arz ediyor. 1923 yılından günümüze gelmiş ve 100 yıllık süre zarfında Galatasaray’ın her anına şahitlik etmiş bir zarf açacağını karşımızda görüyoruz şimdi” ifadelerini kullandı.

